ЧП произошло на Манхеттене

Американский Нью-Йорк охватила паника. Там боятся повторения трагедии, произошедшей 11 сентября.

В понедельник, 10 июня, в небоскреб самого дорогого района города врезался вертолет, передает CNBC.

Точнее, он совершил вынужденную или аварийную посадку. Жесткое приземление вызвало пожар. Загорелась крыша здания. Внутри него, к счастью, никто не пострадал.

А вот о состоянии экипажа и пассажиров крылатой машины мало что известно. Сообщается об одном погибшем.

Место ЧП оцеплено, пожар потушен.



