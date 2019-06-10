Нибиру
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Американский Нью-Йорк охватила паника. Там боятся повторения трагедии, произошедшей 11 сентября.
В понедельник, 10 июня, в небоскреб самого дорогого района города врезался вертолет, передает CNBC.
Точнее, он совершил вынужденную или аварийную посадку. Жесткое приземление вызвало пожар. Загорелась крыша здания. Внутри него, к счастью, никто не пострадал.
А вот о состоянии экипажа и пассажиров крылатой машины мало что известно. Сообщается об одном погибшем.
Место ЧП оцеплено, пожар потушен.
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