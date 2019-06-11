Подмосковных баскетболистов обокрали в раздевалке

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Неизвестный проник в раздевалку баскетбольного клуба "Химки" и обворовал спортсменов.
ЧП случилось во время финального матча Единой лиги ВТБ, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Отмечается, что злоумышленнику удалось незаметно вынести часы, деньги и другие ценные вещи игроков.
Однако в распоряжении пострадавших и полиции есть видеозапись преступления, что позволило разглядеть лицо хулигана. Сейчас спортсмены через соцсети пытаются найти очевидцев преступления.
"Во время финальной игры сегодня этот человек ограбил нашу раздевалку . Деньги, часы и очень ценные вещи для нас. Тот кто видел этого человека или знает его имя, фамилию или местонахождение – пишите... За ценную информацию вознаграждение",
- написал латвийский легионер Химок" Янис Тимма в своем Instagram.
При этом в ролике, записанном камерой наблюдения, можно разглядеть, что у злоумышленника на шее висит бейдж. Значит, этот человек прошел аккредитацию на матч.
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