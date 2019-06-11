Подмосковных баскетболистов обокрали в раздевалке

Спортсмены сами ищут злоумышленника

Неизвестный проник в раздевалку баскетбольного клуба "Химки" и обворовал спортсменов.

ЧП случилось во время финального матча Единой лиги ВТБ, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Отмечается, что злоумышленнику удалось незаметно вынести часы, деньги и другие ценные вещи игроков.

Однако в распоряжении пострадавших и полиции есть видеозапись преступления, что позволило разглядеть лицо хулигана. Сейчас спортсмены через соцсети пытаются найти очевидцев преступления.

"Во время финальной игры сегодня этот человек ограбил нашу раздевалку . Деньги, часы и очень ценные вещи для нас. Тот кто видел этого человека или знает его имя, фамилию или местонахождение – пишите... За ценную информацию вознаграждение",

- написал латвийский легионер Химок" Янис Тимма в своем Instagram.

При этом в ролике, записанном камерой наблюдения, можно разглядеть, что у злоумышленника на шее висит бейдж. Значит, этот человек прошел аккредитацию на матч.