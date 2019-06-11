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В Новгороде водитель сбил инспектора ДПС за требование снять тонировку

На суде мужчина признал свою вину, но избежать ответственности за содеянное ему не удастся

В Великом Новгороде пострадал инспектор ДПС во время несения службы. Конфликт между ним и водителем начался из-за требования снять тонировку со стекол автомобиля.

Как сообщает FlashNord, мужчина вдруг резко начал движение, прокатив полицейского на капоте. После этого инспектор ДПС упал на землю.

На суде 30-летний водитель вину в совершении преступления признал.

Андрей ДОВЛАТОВ
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