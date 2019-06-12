Вратарь сборной России устроил пьяный дебош в аэропорту

Нибиру
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Голкипер сборной России Андрей Лунев устроил скандал в столичном аэропорту Внуково. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, спортсмен, который собирался улететь в Петербург, на повышенных тонах общался с представителем авиакомпании.
По словам очевидцев, игрок "Зенита" использовал нецензурную лексику. В итоге его утихомирили сотрудники полиции.После медосвидетельствования в крови Лунева обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.
Отмечается, что на вратаря был составлен административный протокол, а также ему выписали штраф 1000 рублей за мелкое хулиганство.
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