В Петербурге возбудили уголовное дело против мигранта

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В Санкт-Петербурге арестовали гражданина Азербайджана, ранившего полицейского. Против 63-летнего мигранта возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Следствие считает, что несколько дней назад подозреваемый, пытаясь уехать на автомобиле от судебных приставов, задел сотрудника ГИБДД. Полицейский порезался разбитым стеклом от двери машины неплательщика.
По информации судебных приставов, задолженность фигуранта дела оценивается примерно в 100 тыс. рублей. Статья, по которой будут судить мигранта, предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или арест сроком на 6 месяцев, сообщает "Федерал Пресс".
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