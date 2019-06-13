На Кубани нашли подпольный оружейный цех

Следственные действия продолжаются

В Краснодаре сотрудники ФСБ провели обыск у местного жителя и изъяли самодельные винтовку, пистолет, глушители, более тысячи патронов и приспособления для изготовления оружия и заготовки стволов.

"Выявлена и пресечена незаконная деятельность цеха по переделке травматического, сигнального оружия, его основных частей в боевое состояние", -

цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что оружие и боеприпасы, найденные сотрудниками, направлены на экспертизу.