Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Кубани нашли подпольный оружейный цех

Следственные действия продолжаются

В Краснодаре сотрудники ФСБ провели обыск у местного жителя и изъяли самодельные винтовку, пистолет, глушители, более тысячи патронов и приспособления для изготовления оружия и заготовки стволов.

"Выявлена и пресечена незаконная деятельность цеха по переделке травматического, сигнального оружия, его основных частей в боевое состояние", -

цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что оружие и боеприпасы, найденные сотрудниками, направлены на экспертизу.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей