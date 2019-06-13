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В Подмосковье задержан вор-рецидивист

На счету хулигана несколько десятков краж

Неоднократно судимого 36-летнего мужчину арестовали в подмосковном городе Клин.

Предполагается, что он причастен к совершению более 20 краж и грабежей из магазинов и квартир, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на МВД РФ.

Злоумышленника задержали после того, как он ночью камнем разбил окно церковной лавки в селе Демьяново и вынес оттуда изделия из золота и серебра. Полицейские также установили, что ранее он похитил микроволновую печь своих соседей – залез в квартиру по приставной лестнице с балкона второго этажа. Кроме того, он неоднократно задерживался сотрудниками магазинов при попытках вынести неоплаченные товары.

Правоохранители возбудили против рецидивиста дела о краже и грабеже, он отправлен под стражу.

Валентина МАЙОРОВА
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