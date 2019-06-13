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Жену экс-вратаря сборной России по хоккею убили

Главным подозреваемым является сын спортсмена

В Ленинградской области убита жена известного в прошлом вратаря СКА и сборной России Максима Соколова.

Как сообщает "47.ru", рассматривается версия, что во время ссоры на мать напал с ножом 18-летний сын.

Отмечается, что после этого он также попытался свести счеты с жизнью. Полиция обнаружила его в доме с резаными ранами на руках, груди и шее. Сейчас молодой человек находится в реанимации.

Следственные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Андрей ДОВЛАТОВ
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