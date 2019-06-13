Нибиру
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В Ленинградской области убита жена известного в прошлом вратаря СКА и сборной России Максима Соколова.
Как сообщает "47.ru", рассматривается версия, что во время ссоры на мать напал с ножом 18-летний сын.
Отмечается, что после этого он также попытался свести счеты с жизнью. Полиция обнаружила его в доме с резаными ранами на руках, груди и шее. Сейчас молодой человек находится в реанимации.
Следственные органы выясняют все обстоятельства трагедии.
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Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется