Под Воронежом горит военный полигон

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Полигон по утилизации боеприпасов загорелся в Воронежской области.
"Пал травы перекинулся на полигон по утилизации боеприпасов. Начали детонировать снаряды, что были на утилизации", –
рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Отмечается, что угрозы ближайшему поселку нет – расстояние до него составляет около 30 километров.
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