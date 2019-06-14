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Под Воронежом горит военный полигон

Военный объект расположен далеко от населенных пунктов

Полигон по утилизации боеприпасов загорелся в Воронежской области. 

"Пал травы перекинулся на полигон по утилизации боеприпасов. Начали детонировать снаряды, что были на утилизации", –

рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Отмечается, что угрозы ближайшему поселку нет – расстояние до него составляет около 30 километров.

Валентина МАЙОРОВА
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