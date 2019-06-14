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"Самолет "Аэрофлота", следовавший из Барселоны в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Как сообщает РИА "Новости", нарушитель спокойствия, вероятно, был в нетрезвом состоянии.
Отмечается, что в итоге хулигана вывели из самолета пограничники и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно направилось в российскую столицу.
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