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Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Варшаве из-за агрессивного пассажира

По предварительной информации, пьяный пассажир устроил скандал

"Самолет "Аэрофлота", следовавший из Барселоны в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира.

Как сообщает РИА "Новости", нарушитель спокойствия, вероятно, был в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что в итоге хулигана  вывели из самолета пограничники и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно направилось в российскую столицу.

Андрей ДОВЛАТОВ
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