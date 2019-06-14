В Подмосковье изъяли подпольный арсенал оружия

Подозреваемый оставлен под подпиской о невыезде

у 39-летнего жителя подмосковных Химок полицейские изъяли во время обыска 5 пистолетов, 7 частей различного оружия и более тысячи патронов.

"Пистолеты и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела", –

рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до четырех лет тюрьмы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".