В Подмосковье изъяли подпольный арсенал оружия

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у 39-летнего жителя подмосковных Химок полицейские изъяли во время обыска 5 пистолетов, 7 частей различного оружия и более тысячи патронов.
"Пистолеты и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела", –
рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до четырех лет тюрьмы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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