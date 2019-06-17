Глава Дагестана угодил в больницу

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Глава Дагестана Владимир Васильев попал в больницу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства республики.
Отмечается, что у политика воспаление легких. Врачи назначили необходимые процедуры для выздоровления.
Васильев возглавил Дагестан в 2018 году.
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