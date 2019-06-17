Эвакуацию пока не проводят

Неизвестный заявил об угрозе "минирования" столичного телевизионного центра "Останкино".

Как рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб, о возможном взрыве сообщили на электронную почту "Останкино".

Отмечается, что сейчас проверяются все помещения. При этом об эвакуации сотрудников речь пока не идет.