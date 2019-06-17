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Неизвестный заявил об угрозе "минирования" столичного телевизионного центра "Останкино".
Как рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб, о возможном взрыве сообщили на электронную почту "Останкино".
Отмечается, что сейчас проверяются все помещения. При этом об эвакуации сотрудников речь пока не идет.
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