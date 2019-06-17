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Житель Подмосковья забил до смерти монтировкой троих человек

Обвиняемый оставался на свободе, пока расчлененные тела погибших не были найдены

 Житель Воскресенска насмерть забил монтировкой трех человек и теперь предстанет перед судом.

Как сообщается в заявлении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью, трагедия случилась зимой прошлого года. Установлено, что в ходе совместного распития спиртного возник конфликт. По версии следствия, обвиняемый нанес собутыльникам -– двум мужчинам и женщине, удары по голове монтировкой. После этого он скрылся.

Также, как сообщает "Подмосковье Сегодня", злоумышленник расчленил тела, спрятав их на участке. В ходе расследования мужчина сознался в содеянном.

Андрей ДОВЛАТОВ
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