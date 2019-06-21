В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли 43 человека.

В момент аварии в салоне находилось более 70 пассажиров, хотя он может вместить лишь 42, передает "МИР24".

Многие жертвы были школьниками и студентами, которые возвращались с занятий в деревню.

При этом часть пострадавших находится в критическом состоянии и число жертв может увеличиться.

Полиция ведет расследование всех обстоятельств трагедии.