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В Индии в крупном ДТП с автобусом погибли 43 человека

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли 43 человека.

В момент аварии в салоне находилось более 70 пассажиров, хотя он может вместить лишь 42, передает "МИР24".

Многие жертвы были школьниками и студентами, которые возвращались с занятий в деревню.

При этом часть пострадавших находится в критическом состоянии и число жертв может увеличиться.

Полиция ведет расследование всех обстоятельств трагедии.

Андрей ДОВЛАТОВ
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