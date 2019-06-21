Вместо свидания - участок: в Подмосковье поймали цветочного вора-романтинка

На 44-летнего мужчину завели дело о мелком хулиганстве

В Подольске задержан флорист, сорвавший пионы из палисадника ради своей девушки.

Как сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, мужчину за кражей цветов заметили местные жители. Они обратились в полицию. После своего задержания 44-летний романтик пояснил, что "более 10 бутонов пионов сорвал для своей возлюбленной".

В итоге вместо свидания мужчина оказался в полицейском участке. На него завели дело о мелком хулиганстве.