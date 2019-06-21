В Пушкино произошел взрыв бытового газа

В жилом доме пострадала пожилая женщина

В Пушкино на Московском проспекте в многоквартирном доме на первом взорвался бытовой газ, в результате чего пострадала пожилая хозяйка квартиры. От хлопка было выбито стекло. Один из очевидцев ЧП смог перекрыть газовую трубу.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", соседи смогли попасть в квартиру пострадавшей еще до прибытия МЧС и газовой службы. По словам свидетелей, у старушки обгорели волосы на голове, видны следы ожогов, а также "скорее всего, от взрыва она получила контузию".

Женщину доставили в больницу.

