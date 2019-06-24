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В воинской части в Казахстане произошел взрыв

По предварительной информации, 16 человек получили ранения

 На территории воинской части в казахстанском городе Арысь случился взрыв. По предварительной информации, в числе пострадавших -– 16 человек.

Как сообщает РИА "Новости", началась эвакуация населения из домов, расположенных возле части.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Андрей ДОВЛАТОВ
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