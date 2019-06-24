Эхо войны: в Подмосковье нашли две гранаты и снаряд

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
287 новости
Две ручные гранаты времен Великой Отечественной войны и артиллерийский снаряд обнаружили в Можайске и Рузе.
Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, боеприпасы не представляли опасности местным жителям.
Находки будут уничтожены на специальном полигоне, уточняет "Подмосковье Сегодня".
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше