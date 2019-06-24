Эхо войны: в Подмосковье нашли две гранаты и снаряд

Никто из местных жителей не пострадал

Две ручные гранаты времен Великой Отечественной войны и артиллерийский снаряд обнаружили в Можайске и Рузе.

Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, боеприпасы не представляли опасности местным жителям.

Находки будут уничтожены на специальном полигоне, уточняет "Подмосковье Сегодня".