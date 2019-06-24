Подростка задержали по подозрению в жестоком убийстве матери друга

Трагедия случилась в Псковской области

В городе Гдове Псковской области полиция задержала 14-летнего парня, который подозревается в убийстве женщины.

По версии следствия, подросток пришел в дом к другу и нанес его матери множество ударов ножом и топором, сообщает пресс-служба регионального СК.

С полученными травмами женщина была госпитализирована. В реанимации она скончалась, уточняет FlashNord. Мотивы преступления выясняются.



