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Подростка задержали по подозрению в жестоком убийстве матери друга

Трагедия случилась в Псковской области

В городе Гдове Псковской области полиция задержала 14-летнего парня, который подозревается в убийстве женщины.

По версии следствия, подросток пришел в дом к другу и нанес его матери множество ударов ножом и топором, сообщает пресс-служба регионального СК. 

С полученными травмами женщина была госпитализирована. В реанимации она скончалась, уточняет FlashNord. Мотивы преступления выясняются.


Андрей ДОВЛАТОВ
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