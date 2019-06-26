В Саратове предотвратили теракт

Преступник убит при задержании

ФСБ РФ обезвредили в Саратове сторонника "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал взорвать бомбу в людном месте города. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По оперативным данным, гражданин России по заданию ИГ "приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств", а в одном из гаражей города и устроил "лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ".

Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован.

"Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – подчеркнули в ФСБ.