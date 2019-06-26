Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Саратове предотвратили теракт

Преступник убит при задержании

ФСБ РФ обезвредили в Саратове сторонника "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал взорвать бомбу в людном месте города. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По оперативным данным, гражданин России по заданию ИГ "приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств", а в одном из гаражей города и устроил "лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ".

Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован.

"Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – подчеркнули в ФСБ.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей