В Саратове предотвратили теракт

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ФСБ РФ обезвредили в Саратове сторонника "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал взорвать бомбу в людном месте города. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По оперативным данным, гражданин России по заданию ИГ "приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств", а в одном из гаражей города и устроил "лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ".
Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован.
"Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", – подчеркнули в ФСБ.
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