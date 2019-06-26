Обрушилось несколько этажей: в Вене случился мощный взрыв

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Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в Вене, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в одном здании частично обрушились несколько этажей, а в соседних выбило стекла.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Пока известно о 10 пострадавших, но, как сообщили в полиции, число раненых может увеличиться. На месте работают специальные службы.
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