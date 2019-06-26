Выстрелил из арбалета: жителя Коми осудили за жестокое убийство собаки

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Житель Коми был осужден за убийство соседской собаки из арбалета, сообщает FlashNord.
Отмечается, что в ночь с 6 на 7 января 22-летний парень решил расправиться с животным. Он выстрелом из арбалета пробил собаке легкие, а затем дважды ударил ножом.
Молодой человек полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.
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