Смертельная тренировка: известный велосипедист погиб под колесами авто в Подмосковье

Николай Грановский был победителем сезона-2018 Gran Fondo Russia в возрастной категории 60+

Неоднократный участник и призер международных велогонок Николай Грановский погиб во время тренировки на трассе М8 "Холмогоры". Как сообщает "Подмосковье Сегодня", 66-летнего мужчину сбил насмерть водитель иномарки.

Отмечается, что после этого он скрылся, но был оперативно задержан полицией.

Грановский был победителем сезона-2018 Gran Fondo Russia в возрастной категории 60+.