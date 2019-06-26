Смертельная тренировка: известный велосипедист погиб под колесами авто в Подмосковье

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Неоднократный участник и призер международных велогонок Николай Грановский погиб во время тренировки на трассе М8 "Холмогоры". Как сообщает "Подмосковье Сегодня", 66-летнего мужчину сбил насмерть водитель иномарки.
Отмечается, что после этого он скрылся, но был оперативно задержан полицией.
Грановский был победителем сезона-2018 Gran Fondo Russia в возрастной категории 60+.
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