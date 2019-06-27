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В Керчи ученик пришел в школу с игрушечным пистолетом, испугав сверстников и педагогов. В итоге в учебное учреждение прибыла полиция.
"Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов",-– рассказали РИА "Новости Крым" в пресс-службе МВД.
Полицейские установили, что пистолет не представляет никакой опасности для окружающих. Школьника опросили в присутствии законных представителей. Отмечается, что инцидент не повлиял на сдачу экзамена выпускниками.
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