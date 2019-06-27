В деле разобралась полиция, установившая, что "игрушка" ученика не представляет опасности для окружающих

В Керчи ученик пришел в школу с игрушечным пистолетом, испугав сверстников и педагогов. В итоге в учебное учреждение прибыла полиция.

"Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов",-– рассказали РИА "Новости Крым" в пресс-службе МВД.

Полицейские установили, что пистолет не представляет никакой опасности для окружающих. Школьника опросили в присутствии законных представителей. Отмечается, что инцидент не повлиял на сдачу экзамена выпускниками.