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Пришел на ЕГЭ с пистолетом: в Крыму школьник устроил переполох

В деле разобралась полиция, установившая, что "игрушка" ученика не представляет опасности для окружающих

В Керчи ученик пришел в школу с игрушечным пистолетом, испугав сверстников и педагогов. В итоге в учебное учреждение прибыла полиция.

"Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов",-– рассказали РИА "Новости Крым" в пресс-службе МВД.

Полицейские установили, что пистолет не представляет никакой опасности для окружающих. Школьника опросили в присутствии законных представителей. Отмечается, что инцидент не повлиял на сдачу экзамена выпускниками.

Андрей ДОВЛАТОВ
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