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Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи

Фото: www.globallookpress.com
Путешественники с детьми несколько часов томятся в воздушной гавани

Не менее 360 человек, в том числе, 72 ребенка, не смогли вылететь рейсом авиакомпании iFly из Антальи в Москву.

"Рейс этой авиакомпании должен был вылететь в четверг в 18:50 (время совпадает с московским), но был перенесен на утро 28 июня. Пассажиры должны вылететь в Москву в 05:15. Причины задержки рейса я вам сообщить, к сожалению, не могу", -

рассказала ТАСС  представитель пресс-службы аэропорта.

Одна из пассажирок сообщила в разговоре с агентством, что никто не рассказал туристам о причинах переноса вылета.

"Мы находимся в транзитной зоне, покинуть ее не можем. Место для отдыха или питание не предоставляется. Представитель авиакомпании на звонки не отвечает", - 

подчеркнула россиянка.

Это не первый случай, когда путешественники, выбравшие компанию iFly, сталкиваются с проблемами: 18 июня рейс из Казани в Анталью был задержан на 13 часов по техническим причинам.

Валентина МАЙОРОВА
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