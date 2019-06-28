Путешественники с детьми несколько часов томятся в воздушной гавани

Не менее 360 человек, в том числе, 72 ребенка, не смогли вылететь рейсом авиакомпании iFly из Антальи в Москву.

"Рейс этой авиакомпании должен был вылететь в четверг в 18:50 (время совпадает с московским), но был перенесен на утро 28 июня. Пассажиры должны вылететь в Москву в 05:15. Причины задержки рейса я вам сообщить, к сожалению, не могу", -

рассказала ТАСС представитель пресс-службы аэропорта.

Одна из пассажирок сообщила в разговоре с агентством, что никто не рассказал туристам о причинах переноса вылета.

"Мы находимся в транзитной зоне, покинуть ее не можем. Место для отдыха или питание не предоставляется. Представитель авиакомпании на звонки не отвечает", -

подчеркнула россиянка.

Это не первый случай, когда путешественники, выбравшие компанию iFly, сталкиваются с проблемами: 18 июня рейс из Казани в Анталью был задержан на 13 часов по техническим причинам.