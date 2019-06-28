Задерживаются "Сапсаны", поезда дальнего следования и электрички

Движение поездов в районе станции Сходня в Подмосковье на Октябрьской железной дороге вышло из графика из-за того, что злоумышленники похитили более 1,5 тыс. м кабеля.



"Задержано 19 поездов дальнего следования отправлением из Москвы на время от 11 минут до трех часов, 24 поезда дальнего следования прибытием в Москву на время от 6 минут до 2,5 часов. Также по отправлению из Москвы задержаны 6 поездов "Сапсан" на время от 19 до 30 минут", -

сообщается на сайте РЖД.

В ведомстве отметили, что на столичном Ленинградском вокзале можно переоформить или вернуть билеты на поезда дальнего следования.



В настоящее время ведутся восстановительные работы. На месте происшествия работают аварийные бригады, сообщает "Федерал Пресс". Кроме того, увеличено количество рейсовых автобусов, следующих по Ленинградскому направлению в Подмосковье.