Во Владимирской области произошел взрыв в жилом доме

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
293 новости
В городе Коврове Владимирской области произошел взрыв в жилом доме. В результате ЧП пострадали 10 человек, один погиб.
Причиной происшествия стала утечка газа. Следователи заявили, что в квартире, в которой произошел взрыв, они обнаружили вырванные соединительные шланги, которые подводили газ к плите.
"В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники", – говорится в сообщении СК.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю