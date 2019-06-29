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Во Владимирской области произошел взрыв в жилом доме

Пострадали 10 человек

В городе Коврове Владимирской области произошел взрыв в жилом доме. В результате ЧП пострадали 10 человек, один погиб.

Причиной происшествия стала утечка газа. Следователи заявили, что в квартире, в которой произошел взрыв, они обнаружили вырванные соединительные шланги, которые подводили газ к плите.

"В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники", – говорится в сообщении СК.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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