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Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Отмечается, что это не первое нападение со стороны ВСУ на миссию ОБСЕ

ВСУ обстреляли беспилотный летательный аппарат Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Попаснянском районе.

Как рассказал журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, атака была совершена "с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе".

Он отметил, что в последнее время силовики в Донбассе "активизировали работу по препятствованию мониторингу обстановки наблюдателями ОБСЕ".

Андрей ДОВЛАТОВ
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