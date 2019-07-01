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В городе Нижневартовск на крыше пятиэтажного дома произошел сильный пожар, а затем произошел хлопок. Судя по всему, в многоэтажке что-то взорвалось. Жильцов эвакуировали.
"Из дома эвакуированы 66 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 840 квадратных метров. Угрозы строениям, расположенным рядом, нет", -
сообщается на сайте МЧС по Ханты-Мансийскому региону.
Пожар был локализован в 19.15 по местному времени, в борьбе с огнем участвовали 80 человек и 29 единиц техники.
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