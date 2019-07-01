В Подмосковье насмерть разбился лихач на иномарке

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В районе поселка МИЗ водитель черной Audi на огромной скорости вылетел с трассы и протаранил трансформаторную будку.
По словам очевидцев, лихач не справился с управлением, машина врезалась в бетонное ограждение, затем ее подбросило в воздух, и она протаранила электроподстанцию. Двигатель машины после удара отлетел на несколько метров.
"Водитель погиб на месте. Сейчас сотрудники аварийной службы ремонтируют здание подстанции и прилегающую к ней территорию", –
рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местный житель.
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