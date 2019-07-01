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Пьяную россиянку на резиновой лодке выловили в Финляндии

Фото: pixabay.com
Водная прогулка закончилась встречей с властями

Финские пограничники задержали гражданку России, незаконно уплывшую за границу РФ.

В сообщении на сайте Пограничной службы Северной Карелии отмечается, что инцидент произошел рано утром 1 июля на озере Пюхяярви. В крови задержанной содержался алкоголь – 0,79 мг/л, документов у женщины с собой не было.

Ведомство начало расследование ЧП: россиянку подозревают в нарушении государственной границы и управлении водным транспортом в пьяном виде.

Финские пограничники уже связались с российскими коллегами, нарушительница будет отправлена на родину.

Валентина МАЙОРОВА
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