В Подмосковье украли машину с помощью эвакуатора

Нибиру
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В городе Люберцы ловкий вор похитил чужой автомобиль, воспользовавшись нетрадиционным методом.
Находчивый мошенник вызвал эвакуатор, чтобы увезти автомашину.
"Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей", -
сообщили интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе областного главка МВД.
Полицейские просмотрели записи с видеокамер наблюдения, обнаружили и задержали подозреваемого. Похитителем был уже судимый 36-летний житель Раменского района.
Мошенник рассказал, украл автомобиль по заказу, а затем доставил его в один из гаражно-строительных кооперативов города Железнодорожный, где иномарку нашли уже в разобранном состоянии.
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый заключен под стражу, полиция устанавливает причастность к преступлению других лиц.
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