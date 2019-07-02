Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье украли машину с помощью эвакуатора

Угонщик оказался изобретательным

В городе Люберцы ловкий вор похитил чужой автомобиль, воспользовавшись нетрадиционным методом.

Находчивый мошенник вызвал эвакуатор, чтобы увезти автомашину.

"Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей", - 

сообщили интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе областного главка МВД.

Полицейские просмотрели записи с видеокамер наблюдения, обнаружили и задержали подозреваемого. Похитителем был уже судимый 36-летний житель Раменского района. 

Мошенник рассказал, украл автомобиль по заказу, а затем доставил его в один из гаражно-строительных кооперативов города Железнодорожный, где иномарку нашли уже в разобранном состоянии.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый заключен под стражу, полиция устанавливает причастность к преступлению других лиц.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей