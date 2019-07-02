В Подмосковье украли машину с помощью эвакуатора

Угонщик оказался изобретательным

В городе Люберцы ловкий вор похитил чужой автомобиль, воспользовавшись нетрадиционным методом.

Находчивый мошенник вызвал эвакуатор, чтобы увезти автомашину.

"Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей", -

сообщили интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе областного главка МВД.

Полицейские просмотрели записи с видеокамер наблюдения, обнаружили и задержали подозреваемого. Похитителем был уже судимый 36-летний житель Раменского района.

Мошенник рассказал, украл автомобиль по заказу, а затем доставил его в один из гаражно-строительных кооперативов города Железнодорожный, где иномарку нашли уже в разобранном состоянии.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый заключен под стражу, полиция устанавливает причастность к преступлению других лиц.