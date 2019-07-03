У советского "Новичка" в полете случилась нештатная ситуация

Военный самолет Ан-12 совершил сегодня аварийную посадку в Екатеринбурге.

Как рассказал источник "Интерфакса" в службе аэропорта "Кольцово", у советского транспортника, проходящего по классификации НАТО как "Новичок (Cub), в полете отказал один из двигателей.

О пострадавших в результате аварийной посадки пока не сообщается.

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", самолет летел в Киргизию.

