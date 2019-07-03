Нибиру
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Военный самолет Ан-12 совершил сегодня аварийную посадку в Екатеринбурге.
Как рассказал источник "Интерфакса" в службе аэропорта "Кольцово", у советского транспортника, проходящего по классификации НАТО как "Новичок (Cub), в полете отказал один из двигателей.
О пострадавших в результате аварийной посадки пока не сообщается.
По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", самолет летел в Киргизию.
Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле