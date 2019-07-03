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Мощный взрыв и паника: на популярном курорте началось извержение вулкана

Фото: www.globallookpress.com
Погиб турист

На юге Италии началось извержение вулкана Стромболи, расположенного на одноименном островке в Тирренском море.

По сообщению агентства ANSA, от разбушевавшейся стихии погиб турист, пытавшийся взойти на вершину вулкана. Еще один путешественник был ранен, сообщает Reuters. По склонам горы течет раскаленная лава. Очевидцы, рассказывают, что произошел мощный взрыв, затем облако пепла заволокло все небо, и на остров обрушился настоящий камнепад. У подножья вулкана начались пожары, спасатели борются с огнем. 

"Ситуация критическая, даже если в настоящий момент мы не пострадали", - 

рассказал местный житель агентству. Сообщается, что, спасаясь от пожаров и летящих из жерла вулкана камней напуганные туристы прыгают в море.

Высота Стромболи – 924 м, туристы очень любят подниматься к его кратеру. Пока неизвестно, был ли кто-то из путешественников рядом с жерлом в тот момент, когда началось извержение. Стромболи – один из самых активных вулканов на планете. С 1932 г. он извергается почти непрерывно.

Валентина МАЙОРОВА
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