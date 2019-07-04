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В Подмосковье столкнулись две фуры

После аварии движение в обе стороны было затруднено

На трассе М4 "Дон" в районе города Видное 2 большегруза врезались друг в друга. Свидетели происшествия заявили, что водитель одной фуры не справился с управлением и задел другой едущий грузовик. Машину повело в сторону, она столкнулась в отбойником, тент прицепа порвался, и на трассу вывалился груз.

"Скорее всего, он перевозил переработанный пластик в промышленных мешках... Многие из них разорвались и все содержимое высыпалось на дорогу. Движение было сильно затруднено, пока на этом участке дороги машины не растащили все в разные стороны", –

рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец аварии. 

Валентина МАЙОРОВА
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