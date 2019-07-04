В Москве протек самый большой аквариум Европы

В ТРЦ успокоили испуганных москвичей

В четверг, 4 июля, в столичном торговом центре "Авиапарк" на Ходынке начала выливаться вода из огромного аквариума. Гигантская емкость для рыб является самым большим в Европе – в 2016 г. он попал в книгу рекордов Гиннеса.

Высота стеклянного цилиндра искусственного водоема равна 23 м, а диаметр – составляет 6 метров. В аквариуме проживает более 1,5 тыс. рыб размером от 8 см до 1 метра. Чтобы накормить всех обитателей аквариума, каждый день туда спускаются шесть дайверов, отмечает "Федерал Пресс".

В самом "Авиапарке" объясняют, что ничего страшного не произошло.

"Протечка аквариума – не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Старый герметик меняют на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится около трех дней", –

рассказали Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ТРЦ.

