В Санкт-Петербурге машина протаранила дом

В аварии пострадали 2 человека

В центре Северной столицы автомобиль врезался в дом, находящийся напротив Троице-Измайловского собора.

Автомобиль марки Hyundai при повороте налево не уступил дорогу Toyota. Машины столкнулись, водитель и пассажир Toyota получили травмы, сообщает "Росбалт" со ссылкой на ГИБДД.



На месте ЧП работала бригада скорой помощи и полицейские, отмечает FlashNord.



