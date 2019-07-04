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В Санкт-Петербурге машина протаранила дом

В аварии пострадали 2 человека

В центре Северной столицы автомобиль врезался в дом, находящийся напротив Троице-Измайловского собора.

Автомобиль марки Hyundai при повороте налево не уступил дорогу Toyota. Машины столкнулись, водитель и пассажир Toyota получили травмы, сообщает "Росбалт" со ссылкой на ГИБДД. 

На месте ЧП работала бригада скорой помощи и полицейские, отмечает FlashNord


Валентина МАЙОРОВА
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