Помощник полпреда президента задержан ФСБ

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Александр Воробьев, помощник полномочного представителя президента Уральского федерального округа Николая Цуканова, задержан Федеральной службой безопасности.
Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время задержанный находится в столичном Лефортовском суде, сообщает РБК.
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