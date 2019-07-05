Помощник полпреда президента задержан ФСБ

Чиновника подозревают в государственной измене

Александр Воробьев, помощник полномочного представителя президента Уральского федерального округа Николая Цуканова, задержан Федеральной службой безопасности.

Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время задержанный находится в столичном Лефортовском суде, сообщает РБК.

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