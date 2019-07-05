Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Помощник полпреда президента задержан ФСБ

Чиновника подозревают в государственной измене

Александр Воробьев, помощник полномочного представителя президента Уральского федерального округа Николая Цуканова, задержан Федеральной службой безопасности.

Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время задержанный находится в столичном Лефортовском суде, сообщает РБК.

Новость дополняется.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей