В Екатеринбурге загорелась многоэтажка. Подробности

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На трех этажах шестиэтажного дома в Екатеринбурге загорелись балконы.
На кадрах опубликованного РИА "Новости" ролика видно, что огонь охватил уже 4 этажа.
По сообщению регионального МЧС, пожар тушат 24 человека и 7 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало. В ведомстве отметили, что первые этажи здания отданы под административные помещения, остальные – жилые.
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