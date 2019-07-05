В Екатеринбурге загорелась многоэтажка. Подробности

Людей эвакуировали из горящего здания

На трех этажах шестиэтажного дома в Екатеринбурге загорелись балконы.

На кадрах опубликованного РИА "Новости" ролика видно, что огонь охватил уже 4 этажа.

По сообщению регионального МЧС, пожар тушат 24 человека и 7 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало. В ведомстве отметили, что первые этажи здания отданы под административные помещения, остальные – жилые.





