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Сильный ветер, обрушившийся на московский регион, сорвал часть кровли с крыши западного флигеля дворянской усадьбы "Ивановское", расположенной в Подольске.
"Администрация городского округа и руководство Федерального музея профессионального образования оперативно отреагировали на происшествие и предприняли меры. Кровлю временно закрыли", -
рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в музее. К счастью, в ЧП никто не пострадал.
"Ивановское" – памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX века, находится в парке площадью 16 гектаров. В усадьбе расположен Федеральный музей профессионального образования.
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