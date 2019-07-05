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В Подмосковье ветер сорвал крышу с усадьбы XVIII века

Металлические листы разлетелись по всей территории

Сильный ветер, обрушившийся на московский регион, сорвал часть кровли с крыши западного флигеля дворянской усадьбы "Ивановское", расположенной в Подольске.

"Администрация городского округа и руководство Федерального музея профессионального образования оперативно отреагировали на происшествие и предприняли меры. Кровлю временно закрыли", - 

рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в музее. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

"Ивановское" – памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX века, находится в парке площадью 16 гектаров.  В усадьбе расположен Федеральный музей профессионального образования. 


Валентина МАЙОРОВА
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