Металлические листы разлетелись по всей территории

Сильный ветер, обрушившийся на московский регион, сорвал часть кровли с крыши западного флигеля дворянской усадьбы "Ивановское", расположенной в Подольске.

"Администрация городского округа и руководство Федерального музея профессионального образования оперативно отреагировали на происшествие и предприняли меры. Кровлю временно закрыли", -

рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в музее. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

"Ивановское" – памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX века, находится в парке площадью 16 гектаров. В усадьбе расположен Федеральный музей профессионального образования.





