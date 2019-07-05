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В Московской области похитили женщину

Заказчицей громкого преступления стала знакомая потерпевшей

Москвичка вступила в сговор с двумя мужчинами, чтобы те похитили ее знакомую. У женщины хотели отнять недвижимое имущество.

Следствие считает, что 52-летняя жительница столицы решила отнять у своей знакомой квартиру, которую ранее сама продала ей в 2016 году. Злоумышленница наняла двух бандитов и разработала план похищения и вымогательства. Женщину выследили 3 июля на остановке в Кратово, подбежали к ней и силой запихнули в машину. 

"Приехав в лесной массив, подозреваемые угрожая оружием, стали требовать от женщины передачи права собственности на принадлежащую ей квартиру в г. Москве и дом в с.п. Кратово Раменского района", - 

сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью. 

После этого жертву отвезли в Москву, где продолжили требовать от нее передачи права на недвижимое имущество. Потерпевшей сумела сбежать и обратилась в полицию.

В настоящее время злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
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