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В Москве прогремел взрыв у торгового центра

Фото: www.globallookpress.com
Идет эвакуация людей из здания

Рядом с торгово-развлекательным центром "Новомосковский" произошел взрыв пропана на заправочной станции.

На место ЧП едут пожарные и скорая.

По информации источника радиостанции "Говорит Москва" в экстренных службах, на АЗС идет факельное горение, пожару присвоен второй ранг сложности. Разные СМИ дают разные данные о количестве пострадавших.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в результате взрыва пострадали 2 человека, однако эта информация пока не подтверждена официально. Жильцов соседних домов также эвакуируют из-за опасности последующего взрыва. На АЗС горят 2 емкости с пропаном по 20 куб. м, автомашина и бытовка.

По данным столичного МЧС площадь пожара на заправке достигла 100 м², пострадал 1 человек, он передан врачам. Телеграм-канал РИА "Новости" сообщает со ссылкой на ведомство, что открытое горение на заправке ликвидировано.


Валентина МАЙОРОВА
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