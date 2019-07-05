Экстремальный секс: в Петербурге любовники выпали из окна

Вспыхнувшая на вечеринке страсть привела к трагедии

Жительница Невского района Петербурга в ночь на 5 июля стала свидетелем шокирующего происшествия. Она увидела, как из окна многоэтажного дома вылетел телевизор, а вслед за ним – женщина и мужчина.

Испуганная свидетельница немедленно позвонила в полицию. Стражи порядка, прибывшие на место происшествие, обнаружили под окнами дома труп молодой женщины, которой на вид было 25–30 лет. Возле тела лежали разбитый телевизор и швабра. Никакого мужчины рядом не было, сообщает "Фонтанка.ру".

По предварительной информации, погибшая веселилась в компании четырех мужчин в квартире на девятом этаже. Затем вместе с одним из них жертва занялась сексом на подоконнике. Любовники не удержали равновесия и сорвались. Женщина погибла, а вот ее партнер, по-видимому, ушел с места происшествия, отмечает FlashNord.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", -

сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

