Автобус в кювете: крупное ДТП случилось в Воронежской области

Ранены семь человек

В Воронежской области перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали семь человек. Ранения получил водитель и шесть пассажиров, уточняет РИА "Новости".

Инцидент случился на 593 километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Все пострадавшие -– граждане Азербайджана.

Обстоятельства ДТП выясняются.