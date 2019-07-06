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Автобус в кювете: крупное ДТП случилось в Воронежской области

Ранены семь человек

В Воронежской области перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали семь человек. Ранения получил водитель и шесть пассажиров, уточняет РИА "Новости".

Инцидент случился на 593 километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Все пострадавшие -– граждане Азербайджана.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Андрей ДОВЛАТОВ
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