Автобус в кювете: крупное ДТП случилось в Воронежской области

Нибиру
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В Воронежской области перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали семь человек. Ранения получил водитель и шесть пассажиров, уточняет РИА "Новости".
Инцидент случился на 593 километре федеральной автодороги М-4 "Дон". Все пострадавшие -– граждане Азербайджана.
Обстоятельства ДТП выясняются.
От огня пострадали 2 человека