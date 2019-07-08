На борту самолета Москва - Берлин произошло ЧП

Лайнер возвращается обратно в Россию

Боинг-737 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Берлин, подал сигнал о случившемся на борту ЧП, развернулся и полетел к российской границе.

В настоящее время борт готовится к экстренной посадке во Внуково из-за неполадок в системе кондиционирования, сообщили ТАСС в авиаслужбах.

"Во время полета возникли неполадки в системе кондиционирования. Экипаж принял решение вернуться в Москву", –

уточнил источник.

В настоящее время самолет уже вошел в Московскую воздушную зону, через 30-40 мин. он должен совершить посадку во Внуково.

По данным портала Flight radar, рейс UT705 вылетел из аэропорта Внуково. В районе города Каунас (Литва) самолет резко пошел на снижение. Агентство пока не располагает, что не располагает официальный комментарием авиакомпании.