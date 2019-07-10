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На серо-голубой ветке Московского метрополитена сегодня днем было остановлено движение в одном из направлений. Об этом пресс-служба подземки написала в Twitter.
"На Бутовской линии нет движения от "Улицы Старокачаловской" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами",
– сообщили представители метрополитена.
Позже в метро уточнили, что транспортное сообщение прерывалось между станциями "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Бунинская аллея" из-за неисправности состава. В 13:59 движение было восстановлено, сообщил источник РИА "Новости" в подземке.
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