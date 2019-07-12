В страшном ДТП в Туве погибли люди

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В Республике Тува при попытке пересечения реки Ак опрокинулась машина, жертвами аварии стали 10 человек.
"На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве", -
сообщается на сайте республиканского МВД.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства трагедии.
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