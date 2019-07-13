В Дзержинске загорелся склад рядом с химзаводом

Нибиру
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В Дзержинске начался крупный пожар. Загорелся склад. Однако опасность представляет то, что здание находится на территории химзавода.
В экстренных службах отметили, что есть угроза, что пламя перекинется на соседнее хранилище с битумом, передает telegram-канал Life Shot.
В данный момент на месте работают специальные службы. Информация о пострадавших уточняется.
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