В Дзержинске загорелся склад рядом с химзаводом

Пламя может перекинуться на хранилище с битумом

В Дзержинске начался крупный пожар. Загорелся склад. Однако опасность представляет то, что здание находится на территории химзавода.

В экстренных службах отметили, что есть угроза, что пламя перекинется на соседнее хранилище с битумом, передает telegram-канал Life Shot.

В данный момент на месте работают специальные службы. Информация о пострадавших уточняется.