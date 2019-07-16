Крупная авария случилась в Самарской области

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При столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе М5 в Самарской области погибли четыре человека, из них – двое детей.
Отмечается, что все жертвы аварии находились в салоне легковушки. Также пострадал и водитель грузовика, сообщает ТАСС.
Причины ДТП выясняются.
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