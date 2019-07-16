Крупная авария случилась в Самарской области

В результате ДТП погибли четыре человека

При столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе М5 в Самарской области погибли четыре человека, из них – двое детей.

Отмечается, что все жертвы аварии находились в салоне легковушки. Также пострадал и водитель грузовика, сообщает ТАСС.

Причины ДТП выясняются.